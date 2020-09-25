Власти Франции признали нападение возле Charlie Hebdo терактом

Задержаны еще пятеро подозреваемых

Терактом назвал глава МВД Франции Жеральд Дарманен нападение в Париже. По последним данным, полиция задержала еще пятерых подозреваемых в причастности к атаке на прохожих возле бывшего здания редакции журнала Charlie Hebdo.

Ранее сообщалось о задержании двоих подозреваемых. Эту информацию подтвердил прокурор Парижа Реми Эйтс. Один из нападавших – уроженец Пакистана – дал признательные показания.

Днем 25 сентября, в 11 округе Парижа, где располагалось здание редакции Charlie Hebdo, неизвестные напали с ножом на прохожих. После инцидента сообщалось о двоих пострадавших. Позже поступила информация о четверых раненых, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.

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