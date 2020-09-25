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При крушении самолета на Украине погибли 20 человек

21:59
  • пятница
  • 25 сентября 2020

На борту находились 24 человека

На борту разбившего на Украине было 24 человека, в том числе 18 курсантов. Об этом сообщили в МВД Украины.

По предварительным данным, в результате крушения погибли 20 человек, еще двое получили тяжелые травмы, сообщается в твиттере МВД. Место происшествия оцеплено полицией, говорится в сообщении в фейсбуке министерства.

Военно-транспортный самолет Ан-26 разбился в двух километрах от аэродрома близ населенного пункта Чугуево под Харьковом. Ранее местные СМИ со ссылкой на источники, сообщали, что летчик мог перепутать дорогу с взлетно-посадочной полосой.

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