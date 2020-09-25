Нарушение масочного режима грозит театрам полумиллионным штрафом

В Роспотребнадзоре призвали зрителей не "подставлять" театры

Несоблюдение противоэпидемических мер, в том числе и масочно-перчаточного режима, грозит столичным театрам крупными неприятностями. Штрафы за такие нарушения достигают полумиллиона рублей – и это еще не самое серьезное наказание, напомнил журналистам представитель управления Роспотребнадзора по Москве Алексей Худобородов.

Худобородов призвал москвичей не рисковать своим здоровьем и здоровьем своих родных. Не стоит также "подставлять театры" - по словам представителя Роспотребнадзора, допущенные зрителями нарушениями обращаются для них санкциями, вплоть до прекращения творческого процесса.

"За нарушение требований санитарного законодательства к проведению противоэпидемических мероприятий предусмотрена административная ответственность… предусматривается штраф для юридических лиц от 300 до 500 тысяч рублей либо приостановление деятельности на срок до 90 суток по решению суда", - сказал Худобородов.

Глава столичного департамента культуры Александр Кибовский, в свою очередь, напомнил о необходимых мерах безопасности. По его словам, чтобы театры продолжали работать, зрителям на спектаклях надо соблюдать социальную дистанцию и не снимать средства индивидуальной защиты, передает ТАСС.

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