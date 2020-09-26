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За сутки в России более 7 тысяч человек заразились коронавирусом

12:12
  • суббота
  • 26 сентября 2020

Ситуация ухудшается

За сутки в России зафиксировано 7 523 случая заражения коронавирусом, с начала пандемии выявлено 1 143 571 человек с COVID-19.  В Москве зарегистрировано 1 792 больных, всего в столице выявлено около 284 тысяч инфицированных.
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На этой неделе в России наблюдается рост числа ежедневно выявляемых больных. Больше всего их, как и во время первого пика пандемии, регистрируется в Москве. Столичные власти обратились к руководству крупных компаний и рекомендовали им снова перевести своих сотрудников на удалёнку, а пенсионерам посоветовали оставаться дома.

В мэрии также напомнили всем жителям столицы о необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологического режима и социальной дистанции. В общественных местах и транспорте по-прежнему нужно носить маску и перчатки. О введении новых ограничений в городе пока речь не идёт.

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