В Москве вылечились от коронавируса 244 тысячи человек

Врачи спасают жизни людей

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 1 123 человека, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 244 006.

За последнюю неделю в Москве на 30% выросло число госпитализаций пациентов с коронавирусом. В четверг, 24 сентября столица перешла психологический рубеж – в городе было выявлено более тысячи новых случаев заражения.

Тем не менее, Москва готова к возможному ухудшению эпидемиологической ситуации: созданы необходимые медицинские мощности, которые позволяют держать ситуацию под контролем. Часть резервного коечного фонда уже используется для госпитализации больных.

По данным на 25 сентября, в России диагноз COVID-19 поставлен 1 136 048 пациентам, умерли с начала пандемии боле 20 тысяч человек. В Москве больных зарегистрировано около 282 тысяч, в мире более 32 миллионов человек инфицированы коронавирусом, умерло более 982 тысяч человек.

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