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Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 33 миллиона

08:50
  • понедельник
  • 28 сентября 2020

За неделю прирост составил более 3 миллионов

Число инфицированных коронавирусом в мире перешагнуло очередную психологическую отметку в 33 миллиона, скончались от осложнений 997 тысяч человек. 31 миллион больных был зарегистрирован на этой неделе – 21 сентября, 32 миллиона заражённых зафиксировано тремя днями позже – 24 сентября.
ВОЗ спрогнозировала 2 миллиона жертв коронавируса в мире

По данным американского Университета Джона Хопкинса, куда стекается информация со всего мира, больше всего заболевших в США – 7,1 миллиона человек, там умерло от осложнений болезни 205 тысяч.

На втором месте находится Индия, там зарегистрировано около 6 миллионов заболевших, третью строчку антирейтинга занимает Бразилия с 4,7 миллиона инфицированных. Россия находится на четвёртом месте: в нашей стране с начала пандемии выявлено 1,1 миллиона заболевших. Меньше всего больных зарегистрировано в Гренаде (24 человека), Лаосе (23 заболевших), в Сент-Китс и Невисе (19 больных).

Врачи, эксперты и политики отмечают, что пандемия набирает обороты: в некоторых странах больных каждый день регистрируется больше, чем в марте-апреле. Жёсткие карантинные меры ввёл Израиль, в Европе тоже ужесточают ограничения. В России пока сохраняется масочный режим, но о новых ограничительных мерах речь не идёт.

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