Зеленский отправляется на место крушения самолета с курсантами

Президент Украины сообщил о создании комиссии

Владимир Зеленский 26 сентября приедет в Харьковскую область, где потерпел крушение военный самолет. Президент Украины сообщил в своем Telegram-канале о создании комиссии по расследованию аварии.

"Срочно создаем комиссию для расследования всех обстоятельств и причин трагедии. Соответствующее поручение дал премьер-министру. На месте уже работает поисковая команда. Завтра буду на Харьковщине", - написал Зеленский.

Военно-транспортный самолет Ан-26 с курсантами на борту потерпел крушение возле Чугуева вечером 25 сентября. Как сообщил глава областной госадминистрации Алексей Кучер, находящийся на месте аварии, на борту было 28 человек - 7 офицеров и 21 курсант. 22 человека погибли, двое выжили. Неизвестна судьба еще четверых курсантов.

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