ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Зеленский отправляется на место крушения самолета с курсантами

22:44
  • пятница
  • 25 сентября 2020

Президент Украины сообщил о создании комиссии

Владимир Зеленский 26 сентября приедет в Харьковскую область, где потерпел крушение военный самолет. Президент Украины сообщил в своем Telegram-канале о создании комиссии по расследованию аварии.
Российские летчики посадили Су-34 и Ан-26 на дорогу посреди поля (видео)

"Срочно создаем комиссию для расследования всех обстоятельств и причин трагедии. Соответствующее поручение дал премьер-министру. На месте уже работает поисковая команда. Завтра буду на Харьковщине", - написал Зеленский.

Военно-транспортный самолет Ан-26 с курсантами на борту потерпел крушение возле Чугуева вечером 25 сентября. Как сообщил глава областной госадминистрации Алексей Кучер, находящийся на месте аварии, на борту было 28 человек - 7 офицеров и 21 курсант. 22 человека погибли, двое выжили. Неизвестна судьба еще четверых курсантов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.