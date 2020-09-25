Объявлено имя российского участника "Детского Евровидения"

Конкурс пройдет в формате телемоста

Победительницей российского национального отбора международного песенного конкурса "Детское Евровидение" стала одиннадцатилетняя София Феськова из Санкт-Петербурга. Ее композицию "Мой новый день" назвали лучшей по по итогам голосования жюри и интернет-зрителей.

"Победителем национального отборочного конкурса "Детское Евровидение - 2020" становится София Феськова", - объявили ведущие национального отбора, который организовала Академия Игоря Крутого.

За право представить Россию на конкурсе соревновались 11 участников в возрасте от 9 до 14 лет, это авторы песен и музыки или принимавшие участие в их написании. 18-й международный конкурс песни "Детское Евровидение" впервые пройдет в формате телемоста из-за пандемии коронавируса. Ведущие разместятся в студии в Варшаве. Конкурс пройдет 29 ноября, передает ТАСС.

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