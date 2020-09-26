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Соблюдающим домашний режим москвичам бесплатно доставят продукты

10:26
  • суббота
  • 26 сентября 2020

Это пообещал мэр Сергей Собянин

Пожилые москвичи старше 65 лет, соблюдающие домашний режим, могут рассчитывать на бесплатную доставку продуктов и лекарств. Об этом написал на своём сайте мэр Сергей Собянин. Такая мера позволит защитить наиболее уязвимых для вируса людей.
Собянин попросил пожилых москвичей оставаться дома

Большинство бабушек и дедушек не останутся со своими проблемами один на один. К ним на помощь придут социальные работники. Достаточно позвонить по телефону горячей линии: 8-495-870-45-09.

Собянин также напомнил, что работающим москвичам старше 65 лет больничные листы будут оформлены автоматически, никаких заявлений писать не нужно. Работающие граждане, страдающие хроническими заболеваниями, и беременные женщины для оформления больничного листа должны обратиться по телефону горячей линии.

В Москве продолжает работу телемедицинский центр Департамента здравоохранения, он помогает в лечении больным на дому. Также в городе действует система предоставления психологической помощи и поддержки.

"Прошу вас поберечь себя. Пожалуйста, оставайтесь дома. И помните, что вы – не одни. Если нужна помощь, не стесняйтесь обращаться по телефону горячей линии и в другие городские службы", - обратился к пожилым людям московский мэр.  

Ранее Сергей Собянин обратился к пожилым москвичам с просьбой остаться дома в связи с ростом числа выявляемых пациентов с коронавирусом. Также мэр рекомендовал руководителям компаний максимально перевести своих сотрудников на дистанционный режим работы.  

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