В Алеппо наладили производство знаменитого мыла

Восстановлена фабрика, разрушенная во время войны

В сирийском Алеппо возрождается древнейшее мыловаренное производство. Продукт, в состав которого входят только натуральные ингредиенты - оливковое и лавровое масла - до войны пользовался огромной популярностью. Его скупали туристы, тонны шли на экспорт. Боевики всё разрушили, производство пришлось восстанавливать с нуля.

Мыло издревле славилось по всему Ближнему Востоку, а также поставлялось в Европу. По преданиям, технология его варки появилась несколько тысячелетий назад. Но сейчас используется та, что была разработана двести лет назад: абсолютно никакой химии, только масла - оливковое и лавра благородного. И, конечно же, труд самих мыловаров. Ведь до сих пор практически всё делается вручную.

Мыловарен в Алеппо множество. В основном - это семейный бизнес. Рецепт передается от отца к сыну. И каждый мастер убеждён, что именно он делает настоящее мыло, сообщает "ТВ Центр".

Процесс начинается ранним утром и не прекращается весь день. Готовую смесь выливают на пол, где затем формуют и дают застыть. Казалось бы, всё очень просто. А на прилавках покупатель видит уже готовый продукт в красивой упаковке.

Ещё лет 10 назад объёмы производства были поистине колоссальными. Но война едва не разрушила эту уникальную отрасль сирийской экономики. Всё, что выпускает фабрика, раскупается мгновенно. Заказы расписаны на месяцы вперёд. Расширение производства просто необходимо. Внутренний рынок несколько крупных заводов и десятки частных фабрик уже насытили, теперь - говорят мыловары - пришло время возрождать экспортные поставки, в том числе в Россию.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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