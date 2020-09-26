Из горящего Ан-26 спаслись два человека: подробности авиакатастрофы под Харьковом

Выясняются её обстоятельства

На Украине выясняют обстоятельства авиакатастрофы под Харьковом. В результате крушения самолёта Ан-26 погибли 25 человек. Двоим удалось выпрыгнуть из горящего салона, их доставили в больницу с тяжёлыми ожогами. На борту находились курсанты и офицеры харьковского университета воздушных сил. Уже известна предварительная причина крушения.

Информация о ЧП поступила в оперативные службы накануне, 25 сентября в 20.45. Военно-транспортный АН-26 заходил на посадку на аэродром близ города Чугуева, но приземлился на автомобильную трассу. Отсюда одна из версий аварии - пилоты перепутали взлетно-посадочную полосу и автодорогу. Страшные кадры сделали проезжавшие мимо автомобилисты.

Эксперты сразу обратили внимание - судя по обломкам, самолет не рухнул, а именно садился. Значит пилоты до последнего пытались контролировать ситуацию. Кроме того, отказ двигателя мог быть штатной ситуацией по сценарию учебно-тренировочного полета. На борту АН-26 были курсанты Харьковского университета воздушных сил. Двоим удалось выбраться из горящего самолёта, сообщает "ТВ Центр".

Обстоятельства трагедии станут известны по завершении расследования. Предстоит установить все детали полета. Есть версии, что за штурвалом оказался курсант, который не имел допуска к подобным практическим занятиям. По другим данным, самолёт был в аварийном состоянии и по документам находился на ремонте. По факту крушения возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил полётов и подготовке к ним, что привело к катастрофе с тяжкими последствиями. 26 сентября в Харьковской области объявлен днём траура.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".

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