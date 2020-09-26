Трамп объявил Байдена виновным в расовых беспорядках

Столкновения не прекращаются

Ещё несколько человек задержаны в американском Луисвилле. Там продолжаются акции в поддержку темнокожих. Стражам порядка пришлось применить светошумовые гранаты, чтобы разогнать толпу.

А президент США Дональд Трамп заявил, что расовая справедливость в стране восстановится тогда, когда его соперник на предстоящих выборах Джо Байден уйдёт на пенсию. Якобы за свою пятидесятилетнюю карьеру в политике Байден только вредил афроамериканцам.

Кандидат от демократов этот выпад не прокомментировал, зато обрушился с угрозами на Россию. Бывший вице-президент заявил, что Москву ждут последствия за мифическое вмешательство во внутренние дела Штатов, сообщает "ТВ Центр". Американская разведка считает, что наша страна хочет повлиять на исход выборов, но доказательств, как обычно, не приводит.

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