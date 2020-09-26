В Испании прорвало цистерну с красным вином (видео)

Тонны напитка вылились на землю

Впечатляющие кадры из Испании появились в Сети. Там на заводе прорвало цистерну с красным вином. Сотрудники предприятия успели снять ЧП на видео и выложили ролик.

Алкогольный напиток ключом бьёт из повреждённого металлического бака. Поток спиртного быстро разливается и затапливает территорию винодельни. Всего завод потерял 50 тысяч литров продукции, сообщает "ТВ Центр".

Владельцы подсчитывают ущерб, а рабочие выясняют, что повредило хранилище. Два года назад похожий случай произошёл в Италии. В результате аварии на предприятии из цистерны забил водопад из просекко. На землю вылилось 30 тысяч литров игристого напитка.

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