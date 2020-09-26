Путин поздравил Людмилу Максакову с юбилеем

Президент отметил её многогранный талант

26 сентября юбилей отмечает Людмила Максакова. С 80-летием народную артистку РСФСР поздравил Владимир Путин. Президент отметил самобытный и многогранный талант актрисы.

Миллионы поклонников запомнили её по яркому и изысканному образу графини Розалинды Айзенштайн в музыкальном фильме "Летучая мышь". Всего за плечами актрисы более сорока картин. Не менее известны и её работы на сцене, сообщает "ТВ Центр".

Всю свою жизнь Максакова верна театру Вахтангова. Туда она пришла сразу после окончания Щукинского училища и играет там уже более 60 лет. Известность ей принесла уже одна из первых ролей - княжна Адельма в знаменитой "Принцессе Турандот". И сейчас Людмила Васильевна занята в ведущих постановках - "Евгений Онегин", "Дядя Ваня", "Царь Эдип". На сцене она отметит и свой юбилей.

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