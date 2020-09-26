ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин поздравил Людмилу Максакову с юбилеем

14:18
  • суббота
  • 26 сентября 2020

Президент отметил её многогранный талант

26 сентября юбилей отмечает Людмила Максакова. С 80-летием народную артистку РСФСР поздравил Владимир Путин. Президент отметил самобытный и многогранный талант актрисы.
Выяснилась причина госпитализации Людмилы Максаковой

Миллионы поклонников запомнили её по яркому и изысканному образу графини Розалинды Айзенштайн в музыкальном фильме "Летучая мышь". Всего за плечами актрисы более сорока картин. Не менее известны и её работы на сцене, сообщает "ТВ Центр".

Всю свою жизнь Максакова верна театру Вахтангова. Туда она пришла сразу после окончания Щукинского училища и играет там уже более 60 лет. Известность ей принесла уже одна из первых ролей - княжна Адельма в знаменитой "Принцессе Турандот". И сейчас Людмила Васильевна занята в ведущих постановках - "Евгений Онегин", "Дядя Ваня", "Царь Эдип". На сцене она отметит и свой юбилей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Актриса Людмила Максакова
Актриса Людмила Максакова
Актриса Людмила Максакова
Актриса Людмила Максакова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.