Власти Подмосковья обратились к пенсионерам в связи с ростом числа заболевших COVID-19

Их просят остаться дома

В Подмосковье пожилым гражданам и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано оставаться дома в связи с ростом числа заболевших коронавирусом. Исключением являются походы в магазин или аптеку, выгуливание домашних животных и вынос мусора, прогулки и занятия спортом на открытом воздухе.

Также власти Московской области рекомендуют работодателям перевести максимальное количество работников на удалёнку. Соответствующее постановление губернатора Андрея Воробьёва опубликовано на портале правительства Подмосковья.

Власти Московской области напоминают, что по-прежнему необходимо соблюдать требования по использованию средств индивидуальной защиты в местах общего пользования – носить маски и перчатки. Контроль за соблюдением требований обещают усилить.

Ранее с подобными рекомендациями к москвичам обратился мэр Сергей Собянин. За последнюю неделю в Москве и области увеличилось число регистрируемых случаев заражения коронавирусом. Такая же ситуация наблюдается практически во всех странах мира.

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