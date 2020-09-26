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Власти Подмосковья обратились к пенсионерам в связи с ростом числа заболевших COVID-19

10:57
  • суббота
  • 26 сентября 2020

Их просят остаться дома

В Подмосковье пожилым гражданам и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано оставаться дома в связи с ростом числа заболевших коронавирусом. Исключением являются походы в магазин или аптеку, выгуливание домашних животных и вынос мусора, прогулки и занятия  спортом на открытом воздухе.
Воробьев рассказал о ситуации с COVID-19 в Подмосковье

Также власти Московской области рекомендуют работодателям перевести максимальное количество работников на удалёнку. Соответствующее постановление губернатора Андрея Воробьёва опубликовано на портале правительства Подмосковья.

Власти Московской области напоминают, что по-прежнему необходимо соблюдать требования по использованию средств индивидуальной защиты в местах общего пользования – носить маски и перчатки. Контроль за соблюдением требований обещают усилить.

Ранее с подобными рекомендациями к москвичам обратился мэр Сергей Собянин. За последнюю неделю в Москве и области увеличилось число регистрируемых случаев заражения коронавирусом. Такая же ситуация наблюдается практически во всех странах мира.  

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