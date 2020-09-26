Чудом спасшийся в авиакатастрофе Ан-26 умер в больнице от ожогов

В живых остался один из 27 пассажиров

Число погибших в авиакатастрофе на Украине выросло: в больнице скончался чудом спасшийся из горящего самолёта курсант. Он был доставлен в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии.

На борту разбившегося накануне, 25 сентября военного Ан-26 находились 27 человек – офицеры и курсанты военного училища. Двое спаслись после падения машины, остальные погибли. Самолёт упал неподалёку от Харькова.

Среди причин катастрофы следователи называют ошибку пилотирования и техническую неисправность. На место падения самолёта утром 26 сентября прибыл президент Украины Владимир Зеленский. 26 сентября на Украине объявлен днём траура.

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