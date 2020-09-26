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Обнародована важная информация для всех российских пенсионеров

15:58
  • суббота
  • 26 сентября 2020

Теперь пенсию будут переводить только на карты "Мир"

С 1 октября все пенсии в России будут перечисляться только на банковские карты "Мир". Тех, кто получает пособия наличными, это нововведение не коснётся, сообщает Пенсионный фонд.
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Пенсионеры после замены своих карт других платёжных систем на карты "Мир" должны будут сами сообщить в Пенсионный фонд новые реквизиты счёта. Платежи на карты "Мир" планировалось запустить с 1 июля 2020 года, но из-за пандемии коронавируса процесс решили отложить до октября.

Российская платёжная система "Мир" основана в 2015 году, расчёты в ней производятся только в рублях. По объёму платежей она занимает около 17% российского рынка платёжных систем. 1 мая 2017 президент Владимир Путин подписал закон о переводе бюджетных выплат на карты "Мир".

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