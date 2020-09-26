Обнародована важная информация для всех российских пенсионеров

Теперь пенсию будут переводить только на карты "Мир"

С 1 октября все пенсии в России будут перечисляться только на банковские карты "Мир". Тех, кто получает пособия наличными, это нововведение не коснётся, сообщает Пенсионный фонд.

Пенсионеры после замены своих карт других платёжных систем на карты "Мир" должны будут сами сообщить в Пенсионный фонд новые реквизиты счёта. Платежи на карты "Мир" планировалось запустить с 1 июля 2020 года, но из-за пандемии коронавируса процесс решили отложить до октября.

Российская платёжная система "Мир" основана в 2015 году, расчёты в ней производятся только в рублях. По объёму платежей она занимает около 17% российского рынка платёжных систем. 1 мая 2017 президент Владимир Путин подписал закон о переводе бюджетных выплат на карты "Мир".

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