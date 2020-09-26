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Зеленский объявил о трауре на Украине после посещения места катастрофы Ан-26

12:44
  • суббота
  • 26 сентября 2020

Погибли 26 человек

Владимир Зеленский объявил 26 сентября днём траура на Украине в связи с крушением Ан-26 в Харьковской области. Самолёт упал накануне, 25 сентября. Погибли 26 человек – курсанты и офицеры военного училища.
Чудом спасшийся в авиакатастрофе Ан-26 умер в больнице от ожогов

Президент Украины поручил приостановить все полёты на самолетах, аналогичных Ан-26, до выяснения обстоятельств ЧП под Харьковом, сообщает офис Зеленского. Эта машина используется в основном военными для перевозки личного состава и техники.

Сегодня в больнице умер чудом спасшийся из горящего самолёта курсант. Он был доставлен в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии. Ему и ещё одному военному удалось выбраться из горящей машины сразу после падения. 

Среди причин катастрофы следователи рассматривают ошибку пилотирования и техническую неисправность. На месте падения самолёта утром 26 сентября побывал президент Украины Владимир Зеленский.

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Президент Украины Владимир Зеленский (в центре) на месте крушения самолета Ан-26 под Харьковом
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