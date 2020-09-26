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Московские театры начали штрафовать за несоблюдение масочного режима

12:37
  • суббота
  • 26 сентября 2020

Выявлены серьёзные нарушения

В московских театрах и культурно-досуговых учреждениях выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических правил. В частности, уже оштрафован Дом культуры имени Зуева, сообщил представитель Роспотребнадзора Алексей Худобородов.
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Во время мероприятий в этом учреждении зрители находись без масок, но его сотрудники делали замечания не всем присутствующим. Также в Доме культуры имени Зуева не было установлено оборудование для обеззараживания воздуха.

В связи с увеличением числа случаев заражения коронавирусом глава столичного департамента культуры Александр Кибовский призвал москвичей соблюдать меры безопасности в театрах. Там нужно соблюдать социальную дистанцию и обязательно носить средства индивидуальной защиты.

Напомним, что масочный режим в Москве действует с 12 мая. В магазинах, торговых центрах, при поездках на любых видах общественного транспорта, в такси и в других местах следует использовать средства индивидуальной защиты. За нарушение режима предусмотрен штраф.

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