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Собянин возобновил меры поддержки для соблюдающих домашний режим москвичей

13:10
  • суббота
  • 26 сентября 2020

Им бесплатно доставят продукты и лекарства

Мэр Москвы рассказал о возобновлении помощи пожилым москвичам на дому. Об этом он сообщил в блоге на своём сайте. Сергей Собянин напомнил о своей просьбе к пенсионерам и страдающим хроническими заболеваниями гражданам оставаться дома. Такая мера весной, во время пика заболеваемости коронавирусом уже помогла снизить нагрузку на врачей.
Соблюдающим домашний режим москвичам бесплатно доставят продукты

Теперь оставшиеся дома пенсионеры смогут бесплатно заказать доставку еды, лекарств и других предметов первой необходимости. Кроме того, они могут получить больничный лист, воспользоваться столичным телемедицинским центром и поговорить с психологом. Достаточно позвонить по телефону горячей линии: 8-495-870-45-09.

"Прошу вас поберечь себя. Пожалуйста, оставайтесь дома. И помните, что вы – не одни. Если нужна помощь, не стесняйтесь обращаться по телефону горячей линии и в другие городские службы", - обратился к москвичам Сергей Собянин.

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