Собянин возобновил меры поддержки для соблюдающих домашний режим москвичей

Им бесплатно доставят продукты и лекарства

Мэр Москвы рассказал о возобновлении помощи пожилым москвичам на дому. Об этом он сообщил в блоге на своём сайте. Сергей Собянин напомнил о своей просьбе к пенсионерам и страдающим хроническими заболеваниями гражданам оставаться дома. Такая мера весной, во время пика заболеваемости коронавирусом уже помогла снизить нагрузку на врачей.

Теперь оставшиеся дома пенсионеры смогут бесплатно заказать доставку еды, лекарств и других предметов первой необходимости. Кроме того, они могут получить больничный лист, воспользоваться столичным телемедицинским центром и поговорить с психологом. Достаточно позвонить по телефону горячей линии: 8-495-870-45-09.

"Прошу вас поберечь себя. Пожалуйста, оставайтесь дома. И помните, что вы – не одни. Если нужна помощь, не стесняйтесь обращаться по телефону горячей линии и в другие городские службы", - обратился к москвичам Сергей Собянин.

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