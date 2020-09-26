В Турции готовятся серьёзно ужесточить наказание для нарушителей карантина

Им грозит тюремное заключение

В Турции рассматривают наказание в виде тюрьмы сроком от двух месяцев до года за нарушение карантина по коронавирусу. Также двумя годами тюремного заключения могут быть наказаны заразившиеся граждане за ложную информацию о том, с кем они ранее контактировали, пишет издание La Tribuna.

Такие меры рассматривают власти страны на фоне роста числа случаев заражения коронавирусом. Правительство Турции напомнило о важности работы групп отслеживания контактов всех заразившихся.

Во всём мире наблюдается рост числа больных СOVID-19. Новые рекорды ставят Великобритания и Франция. А в Чехии на этой неделе зафиксирован самый высокий показатель смертности за всё время пандемии в стране – за сутки скончались 19 человек.

В России также растёт число выявленных носителей вируса. За последние сутки их зарегистрировано 7 523, всего с начала пандемии заразились 1 143 571 человек. В мире больных уже около 33 миллионов.

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