Пелагея разрешила Телегину пообщаться с дочерью

Отношения разводящихся супругов вызывают вопросы

Хоккеист Иван Телегин впервые за долгое время увиделся с дочерью от Пелагеи. Пара сейчас находится в стадии официального развода, родители трёхлетней Таисии не живут вместе.

Представительница спортсмена Марианна Мировая утверждает, что певица категорически не даёт Телегину видеться с маленькой дочерью, пишет "СтарХит". Правда, адвокат Пелагеи говорит обратное – никаких препятствий для этого со стороны её клиентки нет.

"С Таисией, насколько я знаю, папа встречался недавно, с неделю назад. Приезжал к тёще, у которой в это время была девочка, провел с дочкой полдня. Все спокойно и по-доброму", - сообщил Филипп Рябченко.

Певица Пелагея и хоккеист Иван Телегин соединили себя узами брака в 2016 году. В начале 2017 года у пары родилась дочь Таисия. В декабре 2019 года звёздные родители объявили о разводе, но пообещали сохранить хорошие отношения ради дочери.

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