Опубликовано видео Валерии на носилках в скорой помощи

Поклонники певицы перепугались

Пользователи соцсетей не на шутку испугались после публикации видеоролика с лежащей на носилках Валерией. Поклонники певицы были уверены, что с её любимицей что-то произошло. Оказалось, что видео было снято пять лет назад.

Всех перепугал продюсер Виктор Дробыш, именно он опубликовал на своей странице в Instagram видеоролик, на котором Валерию на каталке загружают в машину скорой помощи. Певица лежит привязанная к носилкам.

Успокоил общественность муж Валерии. Продюсер Иосиф Пригожин сообщил, что госпитализация была связана с высокой температурой и ознобом у певицы во время зарубежных гастролей. Тогда его супруга провела в больнице всего сутки.

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