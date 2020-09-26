В московском вузе рухнул лифт со студентами

Об этом сообщили сами учащиеся

В столице проверяют информацию о падении лифта со студентами в одном из институтов, сообщила представитель Главного следственного управления СКР по Москве Юлия Иванова.

По информации радиостанции "Говорит Москва", в Московском финансово- юридическом университете рухнул лифт со студентами. В соцсетях молодые люди пишут, что было страшно: ""Лифт с людьми упал и застрял. Половина попадали в обморок. Но вместо того чтобы вызывать МЧС, деканат отменял вызовы".

Пресс-секретарь вуза Екатерина Исаева утверждает, что инцидент произошёл по вине студентов. При этом она рассказала только об остановке лифта, а не о его падении. Также сообщается, что после ЧП несколько студентов были доставлены в больницу.

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