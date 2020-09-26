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Камера наблюдения сняла момент крушения украинского Ан-26 с военными (видео)

14:11
  • суббота
  • 26 сентября 2020

Погибли 26 человек

Камера видеонаблюдения сняла момент катастрофы украинского военного самолёта под Харьковом. Небо озарило зарево пожара после падения Ан-26.
Чудом спасшийся в авиакатастрофе Ан-26 умер в больнице от ожогов

Самолёт с офицерами и курсантами военного училища потерпел катастрофу вечером 25 сентября. На его борту было 27 человек. Двоим удалось спастись из горящей машины, но позднее один из пострадавших скончался в больнице.

Утром 26 сентября на месте катастрофы побывал президент Владимир Зеленский. Он объявил траур на Украине. Среди версий катастрофы - ошибка пилотирования и техническая неисправность.

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