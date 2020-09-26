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Многотонный грузовик с песком перевернулся в Москве (видео)

17:16
  • суббота
  • 26 сентября 2020

Водитель чудом не пострадал

На северо-востоке Москвы перевернулся большой грузовик с песком. ЧП произошло на проспекте Мира, две полосы движения были надолго заблокированы.
На Кубани перевернулся автозак с заключенными

В Сети публикуют кадры, снятые на месте происшествия через несколько минут после аварии. Многотонная машина перевёрнута, кабина сильно помята. Сообщается, что водитель грузовика не пострадал. Машина чудом не задела проезжающие рядом автомобили.

Через некоторое время большегруз поставили на колёса с помощью пожарного автокрана и эвакуатора.

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