Многотонный грузовик с песком перевернулся в Москве (видео)

Водитель чудом не пострадал

На северо-востоке Москвы перевернулся большой грузовик с песком. ЧП произошло на проспекте Мира, две полосы движения были надолго заблокированы.

В Сети публикуют кадры, снятые на месте происшествия через несколько минут после аварии. Многотонная машина перевёрнута, кабина сильно помята. Сообщается, что водитель грузовика не пострадал. Машина чудом не задела проезжающие рядом автомобили.

Через некоторое время большегруз поставили на колёса с помощью пожарного автокрана и эвакуатора.

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