Небывалый паводок в Хабаровском крае: затоплены дома и детские сады

Спасатели делают всё возможное

Сложная паводковая ситуация сохраняется в Хабаровском крае. В зоне бедствия оказались более 50 населённых пунктов. В регионе введён режим чрезвычайной ситуации.

Пик наводнения в ближайшие дни ожидается в Комсомольске-на-Амуре. Уже сейчас там уровень реки превысил критическую отметку. В городе подтоплены десятки домов, четыре детских сада, приусадебные участки. МЧС усиливает группировку.

Спасатели укрепляют дамбы, делают насыпи и помогают жителям. На улицах воду круглосуточно откачивают насосами, сообщает "ТВ Центр".

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