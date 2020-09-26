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Небывалый паводок в Хабаровском крае: затоплены дома и детские сады

15:02
  • суббота
  • 26 сентября 2020

Спасатели делают всё возможное

Сложная паводковая ситуация сохраняется в Хабаровском крае. В зоне бедствия оказались более 50 населённых пунктов. В регионе введён режим чрезвычайной ситуации.
В Туве паводок разрушил мосты и размыл дороги

Пик наводнения в ближайшие дни ожидается в Комсомольске-на-Амуре. Уже сейчас там уровень реки превысил критическую отметку. В городе подтоплены десятки домов, четыре детских сада, приусадебные участки. МЧС усиливает группировку.

Спасатели укрепляют дамбы, делают насыпи и помогают жителям. На улицах воду круглосуточно откачивают насосами, сообщает "ТВ Центр".

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