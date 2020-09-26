В Москве возводят храм в честь иконы "Взыскание погибших"

На стройплощадке побывал Владимир Ресин

На востоке Москвы возводится храм в честь иконы Божией Матери "Взыскание погибших". Ход работ 26 сентября осмотрел советник мэра и патриарха Владимир Ресин.

Белокаменное здание выполнено в традициях новгородско-псковской архитектуры XIV-XVI веков. Это однокупольная церковь с несколькими ярусами и шатровой звонницей.

Храм почти полностью готов. Сейчас идут работы по внутренней отделке здания. Закончить строительство должны уже в ноябре, сообщает "ТВ Центр".

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