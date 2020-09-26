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Российскую участницу "Детского Евровидения" затравили в соцсетях

18:50
  • суббота
  • 26 сентября 2020

Её победу в отборочном туре посчитали нечестной

На "Детском Евровидении" разразился скандал из-за российской участницы. В соцсетях набросились на 11-летнюю Софию Феськову из Санкт-Петербурга. Девочку обвиняют в нечестной игре и призывают не смотреть её выступление на конкурсе в Варшаве.
Объявлено имя российского участника "Детского Евровидения"

Накануне, 25 сентября стало известно, что Феськова будет представлять нашу страну на международном конкурсе – она прошла отборочный этап. Но кто-то посчитал, что ей искусственно накрутили голоса.

"Каким боком эта проплаченная девочка, которая путём накрутки вылезла, смогла в итоге поехать?" – пишут недовольные пользователи соцсетей. Организаторам конкурса даже пришлось закрыть странички Феськовой от комментариев – злоба в них зашкаливала.

Три года назад София участвовала в слепых прослушаниях на шоу "Голос", но никто из наставников к ней не повернулся. Семилетняя девочка исполнила тогда английскую песню "Tell me why" группы LaFee. После слов наставников она едва сдерживала слёзы, а они продолжали подсказывать ей, что нужно поправить в её пении.

18-й международный конкурс песни "Детское Евровидение" впервые пройдёт в формате телемоста из-за пандемии коронавируса. Ведущие разместятся в студии в Варшаве. Конкурс пройдёт 29 ноября.

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