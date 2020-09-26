Российским космонавтам выдадут оружие

Раньше в космос летали с пистолетами

Российским космонавтам могут вернуть оружие. Раньше они летали с ним на случай приземления в труднодоступных районах, где могут водиться опасные звери.

Оружие может появиться в ближайшем будущем у экипажей на новой российской орбитальной станции. Об этом сообщил космонавт Олег Артемьев в видео, размещённом в YouTube-канале "Роскосмос ТВ".

Ранее в "Роскосмосе" сообщили, что рассматривают вопрос возвращения пистолета в носимый аварийный запас космонавтов. Со времён Юрия Гагарина до 1986 года космонавты летали с пистолетом Макарова, с 1986 года по 2006 год – с трёхствольным пистолетом ТП-82, напоминает РИА Новости.

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