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Новый поворот в деле о ДТП с рэпером Эллеем

17:48
  • суббота
  • 26 сентября 2020

Появились новые фигуранты

Полиция возбудила уголовное о сбыте наркотиков рэперу Эллею, который чуть не убил четырёх человек в центре Москвы.
Рэпера Эллея задержали после ДТП в Москве

21 сентября Элмин Гулиев, известный как Эллей, на пересечении Остоженки и Померанцева переулка врезался на своём автомобиле в машину, проезжавшую перекрёсток на зелёный свет и после этого вылетел на тротуар. Серьёзно пострадали пешеходы, стоявшие в это время в ожидании разрешающего сигнала светофора на переходе.

Позже в крови 26-летнего рэпера были обнаружены следы наркотиков. Суд арестовал Гулиева до 21 ноября. Ранее исполнитель был судим за грабёж и 49 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

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На месте ДТП
На месте ДТП
На месте ДТП
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