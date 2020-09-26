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"Как в компьютерной игре": первые слова единственного выжившего в крушении Ан-26

18:26
  • суббота
  • 26 сентября 2020

Погибли 26 человек

В авиакатастрофе Ан-26 на Украине выжил один человек - 20-летний курсант Вячеслав Золочевский. Сейчас он находится в военном госпитале в Харькове. Курсант может разговаривать, он рассказал, что помнит о катастрофе.
Камера наблюдения сняла момент крушения украинского Ан-26 с военными (видео)

С ним общались приехавший в Харьковскую область президент Владимир Зеленский и глава местной администрации Алексей Кучер. "Сказал, что всё происходило, как в компьютерный игре, что он, когда очнулся, увидел, как горит его товарищ, и он фактически помогал тушить пламя на этом парне", - сообщил журналистам Кучер.

Сослуживец Золочевского, о котором он рассказал, скончался утром 26 сентября. По уточнённым данным, курсант не выпрыгивал из горящего самолёта, а выжил внутри него, пишет украинское издание "Суспільне".

Военный самолёт Ан-26 потерпел катастрофу накануне, 25 сентября под Харьковом. На его борту находились 27 человек – офицеры и курсанты военного училища. Выжил один человек.

На месте падения машины побывал президент Украины Владимир Зеленский. Он объявил 26 сентября днём траура на Украине.

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Владимир Зеленский на месте крушения самолета Ан-26
Владимир Зеленский на месте крушения самолета Ан-26
Владимир Зеленский на месте крушения самолета Ан-26
Последствия крушения самолета Ан-26 под Харьковом
Последствия крушения самолета Ан-26 под Харьковом
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