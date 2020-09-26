Россиян предупредили о росте тарифов

Подорожают услуги ЖКХ

Минэкономразвития опубликовало прогноз по индексации тарифов на 2021 год. Согласно документу, тарифы на электроэнергию для населения вырастут с июля на 5%, на газ - на 3%. С 1 января на 3,7% поднимутся цены на пассажирские железнодорожные перевозки.

В перспективе до 2023 года тарифы на электроэнергию в среднем будут расти на 5% ежегодно. Общие платежи за жилищно-коммунальные услуги вырастут для населения в 2021 году не более чем на 4%.

Последнее повышение тарифов на услуги ЖКХ было в июле 2020 года. Увеличение платы составило от 2,4% до 6,5% в зависимости от региона. В этом году из-за пандемии коронавируса обслуживающие организации не взимают пени за просрочку платежей.

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