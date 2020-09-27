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За сутки в России около 8 тысяч человек заразились коронавирусом

11:00
  • воскресенье
  • 27 сентября 2020

Наблюдается рост числа инфицированных

За сутки в России зафиксировано 7 867 случаев заражения коронавирусом, с начала пандемии выявлено 1 151 438 человек с COVID-19.  В Москве зарегистрировано 2 016 больных, всего в столице выявлено более 285 тысяч инфицированных.
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С середины этой недели в России наблюдается рост числа ежедневно выявляемых больных. В Москве показатели приближаются к значениям пика пандемии.

Накануне, 26 сентября прозвучало важное заявление учёных. В новосибирском научном центре "Вектор" предположили, что возможно формирование пожизненного иммунитета к коронавирусу. Как сказал руководитель центра Ринат Максютов, такое может случиться при определенных особенностях иммунной системы. Это возможно, если человек переболел коронавирусом в тяжёлой форме.

Напомним, что Россия первой в мире зарегистрировала и ввела в оборот вакцину от коронавируса. Первыми её получат люди из группы риска – педагоги и врачи. Вакцинация объявлена бесплатной и добровольной.

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