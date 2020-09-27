Московские врачи вылечили ещё 1126 больных COVID-19

Вместе с тем растёт число заболевших

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 1 126 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 245 132.

С 27 сентября в Москве возобновляется работа социальной помощи для пожилых москвичей старше 65 и страдающих хроническими заболеваниями. Им домой бесплатно будут доставлять продукты и лекарства. Этим займутся социальные работники.

Также пенсионерам дистанционно помогут оформить больничный и окажут психологическую помощь. С 28 сентября москвичам из группы риска рекомендовано не выходить из дома без необходимости из-за роста заболеваемости коронавирусом в столице.

По данным на 26 сентября, в России диагноз COVID-19 поставлен 1 143 571 пациенту, умерли с начала пандемии 20 225 человек. В Москве больных зарегистрировано около 284 тысяч, в мире более 32 миллионов человек инфицированы коронавирусом, умерло более 988 тысяч человек.

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