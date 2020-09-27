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Российские военные доставили гуманитарную помощь жителям Алеппо

10:37
  • воскресенье
  • 27 сентября 2020

Люди получили необходимые продукты

Российские военные доставили гуманитарную помощь для жителей сирийской провинции Алеппо. Продуктовые наборы получили жители нескольких поселений.

Совсем недавно эти территории были освобождены от боевиков. Уходя, террористы оставили после себя руины. Сейчас местные жители восстанавливают разрушенные дома и всю инфраструктуру.

Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон планируют проводить гуманитарные акции в этом районе регулярно, сообщает "ТВ Центр".

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Гуманитарная помощь жителям Сирии
Гуманитарная помощь жителям Сирии
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