Обострение в Нагорном Карабахе: идут бои на границе с Азербайджаном

Есть жертвы среди мирного населения

Этой ночью резко обострилась ситуация на границе Нагорного Карабаха и Азербайджана. На всём протяжении границы начались бои с применением авиации и артиллерии. Сообщается о жертвах среди гражданского населения.

По данным оборонного ведомства Армении, были сбиты два азербайджанских вертолёта и несколько беспилотных летательных аппаратов.

Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявили, что ситуация на фоне обострения обстановки на линии соприкосновения находится под контролем. "Призываем население сохранять спокойствие и укрыться в убежищах. Бои по всему периметру линии соприкосновения продолжаются", - написал пресс-секретарь карабахского лидера Ваграм Погосян в Facebook.

Тем временем Турция заявила о поддержке Азербайджана в конфликте на границе с Нагорным Карабахом. Другие страны пока не делали никаких заявлений по этому поводу.

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