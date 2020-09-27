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В промзоне в Подмосковье обрушился пешеходный мост с людьми

10:18
  • воскресенье
  • 27 сентября 2020

Пострадали более 10 человек

На предприятии в подмосковном Ступине обрушился пешеходный переход. Пострадали более 10 человек, трое госпитализированы вертолётом в ближайшую больницу.
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По предварительным данным, обрушение надземного перехода произошло из-за перегрузки, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

ЧП произошло на территории промышленной зоны предприятия "ФМ логистик". По факту происшествия прокуратура проводит проверку. На месте работают спасатели.

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