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В Хабаровском крае разворачивают пункты временного размещения из-за паводка

11:50
  • воскресенье
  • 27 сентября 2020

Последствия стихии устраняют спасатели и добровольцы

Сильный паводок в Хабаровском крае. Возле Комсомольска-на-Амуре уровень реки превысил опасные значения уже почти на 30 сантиметров. И с каждым днём вода продолжает прибывать.
Небывалый паводок в Хабаровском крае: затоплены дома и детские сады

Подтоплены около пятидесяти многоквартирных домов, приусадебные участки, детские сады. Сотрудники МЧС укрепляют дамбы и возводят насыпи, сообщает "ТВ Центр".

Спасателям помогают добровольцы. Для жителей развёрнуты пункты временного размещения. На территории Хабаровского края, а также в соседней Еврейской автономной области действует режим ЧС.

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