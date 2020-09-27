Москва обратилась к сторонам карабахского конфликта

МИД призывает прекратить огонь

Российский МИД призвал стороны карабахского конфликта немедленно прекратить огонь и сесть за стол переговоров. Ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась утром 27 сентября. Стороны ведут бои с применением авиации и артиллерии.

Армии двух стран обменялись артиллерийскими ударами. Под обстрелы попали позиции военных и мирные посёлки. Баку и Ереван обвиняют друг друга в эскалации конфликта.

Власти непризнанного Нагорного Карабаха сообщают о погибших и раненых. Они объявили военное положение и мобилизацию мужчин старше 18 лет, сообщает "ТВ Центр".

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