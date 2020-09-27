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Москва обратилась к сторонам карабахского конфликта

11:14
  • воскресенье
  • 27 сентября 2020

МИД призывает прекратить огонь

Российский МИД призвал стороны карабахского конфликта немедленно прекратить огонь и сесть за стол переговоров. Ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась утром 27 сентября. Стороны ведут бои с применением авиации и артиллерии. 
Обострение в Нагорном Карабахе: идут бои на границе с Азербайджаном

Армии двух стран обменялись артиллерийскими ударами. Под обстрелы попали позиции военных и мирные посёлки. Баку и Ереван обвиняют друг друга в эскалации конфликта.

Власти непризнанного Нагорного Карабаха сообщают о погибших и раненых. Они объявили военное положение и мобилизацию мужчин старше 18 лет, сообщает "ТВ Центр".

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