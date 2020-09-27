"Забота" о Белоруссии: Макрон начал поучать Лукашенко

Президент Франции сделал провокационное заявление

“Забота” Запада о суверенитете Белоруссии - это попытка ввергнуть страну в хаос. Такое заявление сделал глава МИДа республики Владимир Макей. Он подчеркнул, что будущее Белоруссии решится не на баррикадах, а в ходе конституционного диалога. В свою очередь, оппозиция, которую активно поддерживают в Европе, находит новые приёмы для организации митингов.

Теперь участники несанкционированных митингов называют свои марши прогулками, чтобы не быть задержанными милицией. Никаких плакатов, бело-красных флагов тоже минимум.

Оппозиция через телеграм-каналы призвала сторонников заблокировать дороги в центре Минска под видом коллективного дефиле. Не получилось. Массовка по численности - провальная. Как и сам митинг. Милиционеры не давали перекрывать движение. Женщин вытеснили и с площади Независимости. Они перешли на рынок. Но и среди рядов с капустой и картошкой их особо никто не ждал.

Технологи протестов атакуют не только податливую психику пенсионеров и подростков, но и ресурсы белорусских СМИ. 26 сентября хакеры прервали онлайн-вещание двух государственных телеканалов. Скорее всего, говорят специалисты, взлом был организован за рубежом. Официальный Минск призвал международное сообщество остановить все попытки внешнего вмешательства в дела страны, сообщает "ТВ Центр".

Власти выступают за цивилизованные методы решения кризиса. Например, через конституционную реформу. Но в Европе одной рукой подавляют собственные протесты, другой - продолжают дирижировать митингами в Белоруссии. Президент Франции, к примеру, призвал Александра Лукашенко уйти со своего поста. "Это кризис власти, авторитарной власти, которая не может принять логику демократии и пытается удержаться при помощи силы. Очевидно, что Лукашенко должен уйти", - заявил Макрон.

Видимо, французскому лидеру не сообщили, что последняя демонстрация в Минске собрала всего 300 сторонников евродемократии. Да и те, погуляв два часа по колхозному рынку, разошлись по домам.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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