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Более трёх тысяч москвичей сделали прививку от коронавируса

12:25
  • воскресенье
  • 27 сентября 2020

Их число растёт с каждым днём

7 867 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в 83 российских регионах за минувшие сутки. Об этом сообщили в оперативном штабе. В Москве заболели 2 016 человек. Как сообщил мэр Сергей Собянин, более трёх тысяч горожан, в том числе он сам, уже сделали прививку от коронавируса.
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Чтобы избежать взрывного роста заболеваемости, людей призывают соблюдать безопасную дистанцию, использовать средства индивидуальной защиты. Масочный режим действует во всех регионах, сообщает "ТВ Центр".

В магазинах, выставочных центрах и театрах, на транспорте проходят рейды Роспотребнадзора. В Москве и области людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, с понедельника, 28 сентября рекомендуют оставаться дома.

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