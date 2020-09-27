Более трёх тысяч москвичей сделали прививку от коронавируса

Их число растёт с каждым днём

7 867 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в 83 российских регионах за минувшие сутки. Об этом сообщили в оперативном штабе. В Москве заболели 2 016 человек. Как сообщил мэр Сергей Собянин, более трёх тысяч горожан, в том числе он сам, уже сделали прививку от коронавируса.

Чтобы избежать взрывного роста заболеваемости, людей призывают соблюдать безопасную дистанцию, использовать средства индивидуальной защиты. Масочный режим действует во всех регионах, сообщает "ТВ Центр".

В магазинах, выставочных центрах и театрах, на транспорте проходят рейды Роспотребнадзора. В Москве и области людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, с понедельника, 28 сентября рекомендуют оставаться дома.

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