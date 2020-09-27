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В Москве раньше срока включают отопление

11:29
  • воскресенье
  • 27 сентября 2020

Тепло дадут 28 сентября

С 28 сентября в квартиры москвичей начнёт поступать тепло. По распоряжению мэра в этом году отопительный сезон стартует раньше запланированного срока, сообщает "ТВ Центр".
В 150 московских школах и детсадах включили отопление

Как сообщил в своём блоге Сергей Собянин, такое решение принято, чтобы люди старшего возраста, которым из-за коронавируса рекомендовано оставаться дома, чувствовали себя комфортно.

Таких в Москве насчитывается около двух миллионов человек. Многие сейчас живут на дачах. Для них власти столицы возобновят программу доставки дров по льготным ценам.

По всем вопросам можно обратиться по телефону горячей линии 8-495-870-45-09.

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