В Москве раньше срока включают отопление

Тепло дадут 28 сентября

С 28 сентября в квартиры москвичей начнёт поступать тепло. По распоряжению мэра в этом году отопительный сезон стартует раньше запланированного срока, сообщает "ТВ Центр".

Как сообщил в своём блоге Сергей Собянин, такое решение принято, чтобы люди старшего возраста, которым из-за коронавируса рекомендовано оставаться дома, чувствовали себя комфортно.

Таких в Москве насчитывается около двух миллионов человек. Многие сейчас живут на дачах. Для них власти столицы возобновят программу доставки дров по льготным ценам.

По всем вопросам можно обратиться по телефону горячей линии 8-495-870-45-09.

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