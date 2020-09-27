Как искусство может помочь тяжелобольным людям

В Петербурге открылась уникальная выставка

В Петербургской академии художеств имени Репина проходит уникальная выставка "Правило исключительности". Это международный социальный проект, который призван с помощью искусства привлечь внимание общества к проблемам лечения редких заболеваний и поддержать тех, кто каждый день борется с недугом. Организатор экспозиции - компания "Такеда".

В феврале выставка с успехом прошла в Москве, и вот теперь открылась в северной столице. Организаторы уверены в том, что общественный диалог будет способствовать развитию медицины редких заболеваний и повышению доступности инновационной терапии для пациентов.

Благодаря развитию генетики и появлению новых технологий, современной медицине удалось увеличить продолжительность и качество жизни пациентов с редкими заболеваниями, а часть болезней перевести из ряда смертельных в категорию хронических.

Социальный проект "Такеда ART/HELP" запущен четыре года назад. Его задача - на языке искусства рассказать о развитии медицинских технологий в области лечения редких заболеваний. И поддержать тех, для кого каждый прожитый день - настоящая победа.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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