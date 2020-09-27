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Видео с места обрушения моста в подмосковной промзоне

12:05
  • воскресенье
  • 27 сентября 2020

Пострадавшие доставлены в больницы

39 человек пострадали в подмосковном Ступине при обрушении пешеходного моста. ЧП произошло на территории одного из предприятий. Конструкция, расположенная на четырёхметровой высоте, рухнула на инженерные коммуникации. На кадрах, размещённых в Сети, видны последствия обрушения.
В промзоне в Подмосковье обрушился пешеходный мост с людьми

Люди получили переломы, некоторых ошпарило кипятком. 17 человек госпитализированы, пятеро находятся в тяжёлом состоянии. Почти все пострадавшие - сотрудники компании из стран СНГ.

Прокуратура и Следственный комитет начали проверку. В качестве предварительной версии называется перегрузка моста и деформация крепёжных элементов, сообщает "ТВ Центр".

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Обрушение моста в Ступино
Обрушение моста в Ступино
Обрушение моста в Ступино
Обрушение моста в Ступино
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