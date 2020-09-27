Мир накрывает вторая волна коронавируса

Вводятся новые ограничения

Число новых больных COVID-19 в России растёт умеренными темпами. А вот Запад уже накрыла вторая волна. Нынешние показатели в несколько раз выше максимальных цифр, которые фиксировались весной.

Новый антирекорд побит на этой неделе в Испании - более 31 тысячи инфицированных за сутки. В Израиле число пациентов по сравнению с пиковым значением марта увеличилось сразу в 10 раз и превысило 11 тысяч. В стране ввели жёсткий карантин.

Взрывной рост заболеваемости также наблюдается в Великобритании, Франции и США, сообщает "ТВ Центр".

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