Мир накрывает вторая волна коронавируса

Вводятся новые ограничения
Число новых больных COVID-19 в России растёт умеренными темпами. А вот Запад уже накрыла вторая волна. Нынешние показатели в несколько раз выше максимальных цифр, которые фиксировались весной.
Новый антирекорд побит на этой неделе в Испании - более 31 тысячи инфицированных за сутки. В Израиле число пациентов по сравнению с пиковым значением марта увеличилось сразу в 10 раз и превысило 11 тысяч. В стране ввели жёсткий карантин.
Взрывной рост заболеваемости также наблюдается в Великобритании, Франции и США, сообщает "ТВ Центр".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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