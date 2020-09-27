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Муж Легкоступовой после похорон уехал лечиться в Турцию

19:19
  • воскресенье
  • 27 сентября 2020

Там он занимается своим любимым делом

Муж Валентины Легкоступовой, о роли которого в смерти певицы ходили разные слухи, сбежал в Турцию. Утверждают, что Юрий Фирсов хотел прихватить с собой драгоценности своей возлюбленной.
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Основной источник дохода Фирсова – яхтинг. С 26 сентября он возобновил работу с коллегами, которые поделились с журналистами подробностями его новой жизни.

"Юра в Турции на регате. Она была запланирована давно, и ничто не мешало ему покинуть Москву. Здесь он лечится морем и работой – говорит, что очень переживает", - рассказал kp.ru ("Комсомольской правде") один их коллег Фирсова.

До отъезда в Турцию вдовец утверждал, что не будет претендовать на имущество Легкоступовой. И вроде бы даже он уехал из общей квартиры без рюкзака, в котором хранились драгоценности.

Валентина Легкоступова ушла из жизни в августе этого года. Ей было 54 года. Незадолго до этого она вышла замуж в третий раз. Избранником певицы стал яхтсмен и тренер Юрий Фирсов.

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