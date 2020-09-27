ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Пропавшая МакSим объявилась на публике после долгого перерыва

17:04
  • воскресенье
  • 27 сентября 2020

Поклонники были рады

Певица МакSим впервые за долгое время появилась на публике. 37-летняя Марина Абросимова выпала из светской тусовки несколько месяцев назад. Поклонники всерьёз обеспокоились состоянием здоровья звезды, она же всё это время молчала и не давала о себе знать.
"Три месяца не дозвониться": певица МакSим перестала выходить на связь

Накануне, 26 сентября МакSим заметили на хоккейном матче с участием "Спартака", который проходил в Москве на ЦСКА-Арене. Игроки и спортивные фанаты настолько обрадовались появлению звезды на трибуне, что специально для неё включили на стадионе песню "Знаешь ли ты", которую она исполнила впервые в 2006 году.  

Версию об ухудшении здоровья певицы некоторое время назад подтвердила её представитель Маргарита Соколова. Она утверждала, что МакSим страдает от головных болей и вынуждена пройти курс лечения после ДТП, в которое она попала в 2019 году.

Известно, что сейчас исполнительница работает над новыми песнями. Возможно, в ближайшем будущем она выступит с сольными концертами, пишет издание "СтарХит".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Певица МакSим
Певица МакSим
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.