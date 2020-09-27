Пропавшая МакSим объявилась на публике после долгого перерыва

Поклонники были рады

Певица МакSим впервые за долгое время появилась на публике. 37-летняя Марина Абросимова выпала из светской тусовки несколько месяцев назад. Поклонники всерьёз обеспокоились состоянием здоровья звезды, она же всё это время молчала и не давала о себе знать.

Накануне, 26 сентября МакSим заметили на хоккейном матче с участием "Спартака", который проходил в Москве на ЦСКА-Арене. Игроки и спортивные фанаты настолько обрадовались появлению звезды на трибуне, что специально для неё включили на стадионе песню "Знаешь ли ты", которую она исполнила впервые в 2006 году.

Версию об ухудшении здоровья певицы некоторое время назад подтвердила её представитель Маргарита Соколова. Она утверждала, что МакSим страдает от головных болей и вынуждена пройти курс лечения после ДТП, в которое она попала в 2019 году.

Известно, что сейчас исполнительница работает над новыми песнями. Возможно, в ближайшем будущем она выступит с сольными концертами, пишет издание "СтарХит".

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