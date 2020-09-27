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"Я не нуждаюсь в обществе": откровенные заявления Максима Фадеева

14:37
  • воскресенье
  • 27 сентября 2020

Продюсер прервал своё затворничество на Бали

Продюсер Максим Фадеев признался, что не нуждается в обществе. Он живёт в гармонии с собой и запросто мог бы находиться на необитаемом острове вдали от цивилизации.
Фадеев показал редкое фото с женой

Недавно похудевший Фадеев вернулся из заточения на Бали, где пережидал первую волну коронавируса. "Могу прожить на необитаемом острове и не почувствовать, что что-то не так. Только творчеством и занимался. Музыка - моя любовь, хобби", - признался 52-летний продюсер в интервью YouTube-каналу "Медиаметрика".

Для меня заточение в период коронавируса было нормой. Я не нуждаюсь в обществе.

В откровенном интервью Фадеев сделал резкий выпал в адрес российского телевидения. "ТВ умерло. Лет восемь назад. Когда государство поймёт, что у ТВ нет влияния, телевидение закроют, как в Норвегии закрыли FM-радиостанции", - сказал затворник.

Максим Фадеев признался, что, помимо музыки он увлекается коллекционированием холодного оружия. "Я коллекционирую мечи и катаны. У меня их немного, всего девять. По традиции они стоят в каждой комнате. Будет у меня 10 комнат - будет 10 мечей", - рассказал продюсер.

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