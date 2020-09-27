"Вагаша идёт гулять": Брухунова показала милое фото наследника Петросяна

Поклонникам оно понравилось

Татьяна Брухунова порадовала своих подписчиков новой фотографией своего маленького сына, рождённого от Евгения Петросяна. "Вагаша идёт гулять" – такую подпись под трогательным снимком оставила молодая жена 75-летнего сатирика.

Некоторое время назад звёздная семья перестала скрывать лицо своего малыша, но на последней фотографии шестимесячный сын Петросяна и Брухуновой сидит спиной на кресле в красивом кашемировом свитере и шапочке. Видно, что 31-летняя модница наряжает наследника в люксовые наряды.

Поклонники очарованы милым фото. Они оставили сотни комментариев, в которых признались в любви малышу и его молодой мамочке.

Какой чудесный мальчик. Какой сладкий медвежонок! Милота! Как быстро летит время, еще чуть-чуть и ножками пойдёт. Батюшки, какой хорошенький.

После развода с Еленой Степаненко Евгений Петросян и Татьяна Брухунова долго скрывали свою связь. В прессу просачивались лишь отдельные слухи. Недавно влюблённые признались в том, что в их семье произошло чудо – родился сын. Теперь они всё чаще делятся кадрами маленького Вагана и рассказывают о его воспитании.

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